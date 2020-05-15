عملية نوعية للجيش المصري في شمال سيناء

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، نفذ أبطال القوات المسلحة عملية نوعية.

وأسفرت عن مقتل 7 أفراد تكفيريين تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة، وعثر بحيازته على بندقية آلية، إضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب، من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعًا، بالإضافة ضبط عربة دفع رباعي و3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، بجانب اكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة، كما أسفرت عن ضبط وتفجير 4 أحزمة ناسفة، بالإضافة ضبط 3 بنادق آلية وبندقية قناصة و3 مسدسات 9مم و21 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة و12 تليفونًا محمولًا، أنواع و4 أجهزة لاسلكي و5 شدات ميدانية.