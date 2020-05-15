ترامب : نأمل التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بحلول نهاية العام

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ بحلول نهاية العام “وربما في وقت أقرب”، وقال ترمب من البيت الأبيض “نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة جدا بشكل سريع جدا”.

وأضاف: “نأمل أن يكون لدينا (لقاح) بحلول نهاية السنة، ربما في وقت أقرب. إننا نحقق تقدما مذهلا”، وتابع :”هناك ذهنية جيدة جداً” متحدثاً عن التعاون الدولي بشأن هذا الموضوع.

لكن خلال مؤتمرة الصحافي في وقت لاحق، خفف ترمب من تفاؤله، فقال “لا أريد أن يعتقد الناس أن كل شيء يتوقف على لقاح لكن لقاحا سيكون أمراً رائعاً”.

وأضاف “أريد أن أكون واضحاً: بوجود لقاح أم بغيابه فإننا عدنا” في إشارة إلى تخفيف اجراءات العزل في البلاد، وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس أن لقاحا ضد كوفيد-19 قد يكون جاهزا خلال سنة “في أفضل السيناريوهات”.