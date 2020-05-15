أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ بحلول نهاية العام “وربما في وقت أقرب”، وقال ترمب من البيت الأبيض “نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة جدا بشكل سريع جدا”.
وأضاف: “نأمل أن يكون لدينا (لقاح) بحلول نهاية السنة، ربما في وقت أقرب. إننا نحقق تقدما مذهلا”، وتابع :”هناك ذهنية جيدة جداً” متحدثاً عن التعاون الدولي بشأن هذا الموضوع.
لكن خلال مؤتمرة الصحافي في وقت لاحق، خفف ترمب من تفاؤله، فقال “لا أريد أن يعتقد الناس أن كل شيء يتوقف على لقاح لكن لقاحا سيكون أمراً رائعاً”.
وأضاف “أريد أن أكون واضحاً: بوجود لقاح أم بغيابه فإننا عدنا” في إشارة إلى تخفيف اجراءات العزل في البلاد، وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس أن لقاحا ضد كوفيد-19 قد يكون جاهزا خلال سنة “في أفضل السيناريوهات”.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب : نأمل التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بحلول نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.