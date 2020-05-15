الفيصلي يتعاقد مع “صيعري” الوحدة

أعلن نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي على تويتر تعاقده مع لاعب فريق الوحدة “محمد الصعيري.

وكتب الحساب الرسمي للفيصلي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:

“أنهت إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد المدلج مساء اليوم إجراءات انتقال اللاعب محمد الصيعري قادمًا من نادي الوحدة بعقد يمتد لمدة ثلاث مواسم جاء ذلك عن طريق الاتصال عن بعد في مقر النادي بمدينة حرمة”

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