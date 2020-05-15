رفع 280طن من مخلفات بناء من مخطط النوارية الشرقية بمكه المكرمة

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أعمالها في رفع وإزالة مخلفات البناء ونواتج الحفر في حي النوارية .

أوضح ذلك رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي بأنه تم رفع كميات كبيرة من مُخلفات البناء في حي النوارية مخطط زمزم مايقارب 280 طن . ضمن حملة (مكة بلا مخلفات بناء) والتي أطلقتها الأمانة ، بهدف مكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة.

ودعا المالكي أصحاب المشاريع والمباني تحت الإنشاء أو الترميم التعاقد مع أحد الناقلين المؤهلين من الأمانة لتوفير حاويات خاصة لجمع ونقل مُخلفات البناء، والزامهم بنظافة المنطقة المحيطة بالمبنى، مؤكداً أن الأمانة لا تألوا جهداً في متابعة ومراقبة ورصد المُخالفين للاشتراطات البلدية وذلك حفاظاً على المنظهر العام.

وحث جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر قنوات الأمانة الرسمية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات على مدار اليوم، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين وتطبيق العقوبات والغرامات والجزاءات على كل مخالف، سواءً كان المخالف شركةً، أو مؤسسةً، أو مواطناً، أو مقيماً على حدٍ سواء حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية المعتمدة