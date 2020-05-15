“الدوري الألماني”مدربون بكمامات و10 صحافيين فقط في كل ملعب

ستحمل عودة الدوري الألماني مشاهد غير مألوفة في ملاعب كرة القدم، كأن يرتدي المدربون كمامات وألا يتواجد سوى 10 صحافيين فقط في كل ملعب.

ووفقاً لخطة رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، سيتمكن المدربون مع ذلك من نزع الكمامات إذا أرادوا لتوجيه اللاعبيه.

وسيتم إلغاء المصافحات التقليدية بين اللاعبين الأساسيين لكل فريق وكذلك بين قائدي الفريقين في الملعب، وفيما يتعلق بالتغطية، فلن تكون هناك مناطق مختلطة كالتي كان يتم أخذ تصريحات فيها من اللاعبين، وستكون المؤتمرات الصحفية عبر الإنترنت.

ولن تكون القاعات الصحافية في الملاعب متاحة.

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وسيكون هناك أربع فتيان فقط لجمع الكرة في الملعب لا يقل أعمارهم عن 16 عاماً، وسيتعين عليهم ارتداء كمامات وتعقيم الأيدي باستمرار.

وسيتم تعقيم الكرات أيضاً قبل المباراة وخلال التسعين دقيقة.

الخليج – إفي