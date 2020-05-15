بالصور…أمطار أبها

هطلت مساء اليوم كية من الأمطار على مدينة أبها ، ولا تزال منطقة عسير بصفة عامة تنعم بأجواء جميلة في هذه الأيام مصحوبة بأمطار في العديد من محافظتها ومدنها .

عدسة المصور “فايع الألمعي” التقطت اليوم عدة صور للأمطار التي هطلت على شمال مدينة أبها وكانت مصحوبة بزخات من البرد.