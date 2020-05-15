شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تُحذّر من «جل معقم» لليدين.. وتدعو المستهلكين لاسترجاعه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذّرت “الهيئة العامة للغذاء والدواء”، من جل معقم لليدين يحمل اسم “نكس” من إنتاج مصنع سارين للمنظفات، ‏بسبب وجود كميات أقل من الحد المسموح به من المادتين الكحوليتين المعقمتين.

وقال “الهيئة” في إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إنها “حللت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها ‏للمواصفات المعتمدة”.

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وأضافت: “تبيَّن احتواء منتج نكس على كمية أقل من الحدود المسموح بها من المادتين الكحوليتين ‏المعقمتين إيثانول وإيزوبروبانول؛ ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين‎”.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، ‏والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

وختمت “الهيئة” بالتأكيد على أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات ‏النظامية بحق المخالفين‎.‎