شكرا لقرائتكم خبر عن «السجون»: استفادة 556 مواطنًا ومقيمًا من «فرجت» بعد سداد 32.8 مليون ريال في 9 أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أن خدمة “فرجت” ما زالت متاحة للمواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، مشدداً على أنه لا يوجد تطبيق خاص للخدمة عبر المتاجر الإلكترونية سوى عبر منصة “أبشر”. Advertisements وبين أن خدمة “فرجت” التي تعيش يومها التاسع منذ انطلاقتها في 14 رمضان 1441هـ، أسهمت حتى اليوم في سداد مبلغ 32.848.568 ريالاً واستفاد منها نحو 556 مواطناً ومقيماً.

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