شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: تسجيل 50 إصابة جديدة وشفاء 61 مصابًا من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 50 إصابة جديدة وشفاء 61 مصابًا من فيروس "كورونا" فى العراق، مؤكدة تسجيل حالتى وفاة بالفيروس فى بغداد.

وذكرت الوزارة -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم 50 إصابة فى العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة 7 حالات، وبغداد الكرخ 10 حالات، ومدينة الطب 14 حالة ، والبصرة 13 حالة ، وميسان حالة واحدة، والسليمانية 5 حالات".

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وأضاف البيان أنه تم تسجيل 61 حالة شفاء وبيانها كما يلى (بغداد الرصافة 13 حالة ، وبغداد الكرخ حالتين ، ومدينة الطب 6 حالات، والبصرة 24 حالة ، وبابل 4 حالات ، وكركوك 5 حالات ، والمثنى 5 حالات ، واربيل حالتين)، مؤكداً "تسجيل حالتى وفاة فى بغداد الرصافة".

ولفت البيان إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 3 آلاف و193 ، ومجموع حالات الشفاء ألفين و89 ، والحالات التى مازالت تتلقى العلاج بلغ 987، فضلاً عن مجموع الوفيات 117".