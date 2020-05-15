شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: تسجيل 50 إصابة جديدة وشفاء 61 مصابًا من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 50 إصابة جديدة وشفاء 61 مصابًا من فيروس "كورونا" فى العراق، مؤكدة تسجيل حالتى وفاة بالفيروس فى بغداد.
وذكرت الوزارة -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم 50 إصابة فى العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة 7 حالات، وبغداد الكرخ 10 حالات، ومدينة الطب 14 حالة ، والبصرة 13 حالة ، وميسان حالة واحدة، والسليمانية 5 حالات".
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 61 حالة شفاء وبيانها كما يلى (بغداد الرصافة 13 حالة ، وبغداد الكرخ حالتين ، ومدينة الطب 6 حالات، والبصرة 24 حالة ، وبابل 4 حالات ، وكركوك 5 حالات ، والمثنى 5 حالات ، واربيل حالتين)، مؤكداً "تسجيل حالتى وفاة فى بغداد الرصافة".
ولفت البيان إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 3 آلاف و193 ، ومجموع حالات الشفاء ألفين و89 ، والحالات التى مازالت تتلقى العلاج بلغ 987، فضلاً عن مجموع الوفيات 117".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية: تسجيل 50 إصابة جديدة وشفاء 61 مصابًا من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.