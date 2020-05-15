شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يسجل زيادة كبيرة فى عدد وفيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير بتسجيل زيادة كبير في عدد الوفيات الناتجة عن ظهور أعراض تشبه فيروس كورونا في مدينة عدن جنوبي اليمن.وفق البى بى سى.

وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، مستشهدة بإحصائيات رسمية، إن الأسبوع الماضي شهد تسجيل نحو 380 حالة وفاة، وثمة مخاوف من أن يكون عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا أعلى بكثير من عشرات الحالات التي تأكدت إصابتها.

ويعاني النظام الصحي في اليمن من أضرار بالغة، فضلا عن نقص أجهزة التنفس الاصطناعي، وتقول منظمة "أنقذوا الأطفال" إن بعض العاملين المتخصصين في الرعاية الصحية يفتقرون إلى معدات الحماية الشخصية ويرفضون الذهاب إلى العمل.

وأضافت في بيان أن عددا من المستشفيات أُغلقت، كما أن مواطنين يموتون بسبب عدم قدرتهم على الحصول على علاج.

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وقال محمد الشماع ، مدير برامج المنظمة في اليمن، إنهم سمعوا عن أسر فقدت اثنين أو ثلاثة من أفرادها خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف: "ترصد فرقنا على الأرض كيف يُطرد المواطنون من المستشفيات، ويعانون صعوبة شديدة في التنفس، أو ينهارون، يموتون عادة لأنهم لا يستطيعون الحصول على العلاج الذي ينقذ حياتهم".

وقال: "يوجد مرضى يذهبون من مستشفى إلى آخر، وعلى الرغم من ذلك لا يستطيعون الدخول".

وقالت المنظمة إن ارتفاع عدد الوفيات بعد ظهور أعراض مثل تلك التي تظهر في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والحمى والضعف يثير مخاوف من أن تكون عدوى فيروس كورونا أعلى بكثير من المعلن عنه في عدن.

ومن جهة أخرى حملت الحكومة اليمينة ميلشيات الحوثى المسئولية كاملة عن تفشى الكارثة خاصة فى المناطق الواقعة تحت سيطرتها وسط تكتم على الأعداد الحقيقية للمصابين .