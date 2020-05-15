شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية بالعراق: العزل المناطقى الحل الوحيد لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر ممثل الصحة العالمية فى العراق أدهم اسماعيل، اليوم الجمعة، أن العزل المناطقى الحل الوحيد لمواجهة كورونا، مؤكداً ضرورة محاصرة الفيروس.

وقال اسماعيل - فى حديث أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "العزل المناطقى المرجح البدء بتطبيقه خلال الأيام المقبلة، يمثل الحل الوحيد لأنه خلال أسبوعين ستظهر نتائجه"، مشيراً الى أن "الصحة العالمية تتفق تماماً مع الإجراءات التى تحدث بها وزير الصحة، التى تتعلق بوجود ست مناطق فى بغداد والبصرة، لابد من فرض حظر التجوال عليها، بطبيعة أشد وإجراء المسح النشط والفعال لأنها أصبحت بؤر كورونا، كما أنها تسببت فى تصاعد الأرقام اليومية فى عدد حالات الإصابات فى العراق".

وأضاف اسماعيل أن "الأمور فى المناطق الأخرى تسير بشكل جيد وإذا لم تتم محاصرة المناطق المشمولة بالعزل الصحى فإنها ستصبح بمنتهى الخطورة وستؤدى الى إصابة باقى المناطق"، مؤكداً "ضرورة محاصرة فيروس كورونا".

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وتابع أن "النجف وبعد أن سجلت إصابات، التزمت بالإجراءات وتمت محاصرة المدينة وإجراء عمليات المسح الشاملة ومتابعة الحالات المخالطة ما أدى الى التغلب على المرض، لذلك فأنه يجب إتباع نفس الأسلوب الذى اتبعته النجف فى المناطق الأخرى"، داعياً "المواطنين الى الالتزام والتصديق بخطورة الفيروس".

وأشار ممثل الصحة العالمية فى العراق إلى "وصول نحو خمسين ألف عينة فحص مختبرى التى ستساعد فى إجراء المسح السريع فى هذه المناطق، لكن يجب أن تُعزل بالكامل حتى لا تعدى المناطق الأخرى"، وقال "يجب أن تكون إجراءات العزل المناطقى سريعة ويجب ألا تتأخر أكثر بسبب تصاعد الإصابات".