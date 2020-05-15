شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يحذر من كارثة صحية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى من كارثة صحية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)في ظل سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية وانعدام الخدمات الطبية.وفق وكالة الأنباء الرسمية باليمن.



وقال الأريانى، إن المدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية يتساقطون في الشوارع بعد تفشي فيروس ‎كورونا، فيما تواصل المليشيا الحوثية اخفاء الحقائق عن الرأي العام والتستر عن الارقام الحقيقة للوفيات والإصابات بالوباء والاستهتار في تنفيذ الإجراءات الوقائية وتقديم الرعايةالصحية للمصابين".

‏وحمل الأرياني من سماهم "مرتزقة ايران" المليشيا الحوثية كامل المسئولية عن تردي الخدمات الصحية في مناطق سيطرتها بسبب الحرب التي فجرها الانقلاب، واعاقتها جهود الحكومة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء ومحاولة استغلاله لابتزاز المنظمات الدولية دون اكتراث بمعاناة ومصير ملايين المواطنين.

‏وجدد الأرياني دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل وتكثيف الضغوط على المليشيا الحوثية لإنتهاج مبدأ الشفافية في التعامل مع جائحة كورونا ونشر البيانات والأرقام الصحيحة بشكل دوري للرأى العام لأخذ احتياطاتهم، وتقديم الدعم والرعاية الصحية للمصابين.

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وكانت الحكومة اليمنية قد سجلت، أمس الخميس، أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الضالع بجنوب البلاد ضمن 15 حالة جديدة ليصل العدد الإجمالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 85 إصابة منها 12 وفاة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في تغريدة على تويتر إنه جرى رصد ثلاث حالات في الضالع وهي تاسع محافظة تسجل حالات.

وأعلن اليمن تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا ووصل الإجمالي لـ 70 حالة جديدة، وفى وقت سابق أعلنت الحكومة اليمنية الأربعاء تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة مأرب إضافة إلى تسجيل أربع حالات في أماكن أخرى بالبلاد ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 70 بينها 12 وفاة.

وقالت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا التابعة للحكومة التي تتخذ من عدن مقرًا لها إنه تم تسجيل حالتين بينهما حالة وفاة في عدن واثنتين في لحج بينهما حالة وفاة.