شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ضمن أكثر الدول امتلاكاً لرصيد ادخارى قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات، عن ارتفاع قيمة الادخار القومي للدولة 32.3%، خلال العشر سنوات الماضية، لتأتي بذلك ضمن قائمة أكثر الدول التي تمتلك رصيداً ادخارياً قومياً، بحسب المؤشرات العالمية.وفق البيان الإماراتية .

وأظهرت البيانات الأولية الحديثة، الصادرة عن الهيئة، أن الادخار القومي وصل إلى 514.74 مليار درهم، بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 389.08 مليار درهم عام 2010.

و«الادخار القومي»، وفق المفاهيم الاقتصادية، هو حاصل جمع الادخار المحلي مضافاً إليه صافي عوائد دخل الدولة من الاستثمارات الخارجية. وعادة ما يسهم نمو الادخار القومي للدول، في زيادة مستوى المعيشة والثروات، كما أنه يعد وسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية.

وأوضحت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي (الحكومي والخاص)، وصل إلى 807.2 مليارات درهم في 2019، بزيادة 45.1%، مقارنة بنحو 556.29 مليار درهم في 2010. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي، بنحو 92.37%، من 106.75 مليارات درهم في 2010، إلى 205.37 مليارات في 2019، فيما زاد الإنفاق الاستهلاكي الخاص النهائي 33.9%، من 449.54 مليار درهم، إلى 601.83 مليار.