شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ندرس تطبيق الحجر المناطقى أو الشامل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير صحة الرصافة فى العراق عبد الغنى الساعدي، اليوم الجمعة، عن دراسة تطبيق الحجر المناطقى أو الحظر الشامل بسبب فيروس كورونا. وقال الساعدى - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إننا ما زلنا فى مرحلة الخطر ونحتاج إلى تعاون المواطنين مع الإجراءات وندرس تطبيق الحجر المناطقى أو الحظر الشامل". Advertisements فيما أعلنت دائرة صحة الكرخ أن "40 من المخالطين لمصاب بفيروس كورونا فى السيدية تم التأكد من سلامتهم". وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، أمس الخميس، عن تسجيل 111 إصابة جديدة بالفيروس و62 حالة شفاء.

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