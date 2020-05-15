أردوغان يؤكد للكاظمي دعم تركيا للعراق

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

الحكومة العراقية في بيان:

- رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي لتهنئته بتوليه المنصب

- أردوغان أعرب عن تطلعه لزيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة لبحث سبل تعزيز العلاقات

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، باستعداد تركيا لدعم العراق سياسياً وأمنياً واقتصادياً، معرباً عن رغبته في زيارة بغداد بأقرب فرصة ممكنة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من الرئيس التركي، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وذكر البيان أن الرئيس التركي هنأ الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة، وأكد استعداد بلاده لدعم العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

ووفق البيان، أعرب أردوغان عن تطلعه إلى "زيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة، لبحث سبل تعزيز العلاقات ضمن إطار الإتفاقيات الثنائية والاحترام المتبادل للسيادة ووحدة أراضي البلدين".

من جانبه، شكر الكاظمي الرئيس التركي على التهنئة، مشيراً أن "العراق يتطلع إلى بناء علاقات شراكة أقوى مع الجارة تركيا، على أسس من الثقة والاحترام المتبادلين".

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وأضاف الكاظمي: "سيكون من دواعي السرور استقبالكم في بغداد، وتبادل الزيارات بالشكل الذي يساهم في اتخاذ خطوات عملية لتعزيز العلاقات الثنائية".

وبحسب المصدر نفسه، بحث الجانبان، خلال الاتصال، "مسألة الحصص المائية بين البلدين، وسبل تعزيز حركة التبادل التجاري والإستثماري، ودور الشركات التركية في مجالات الطاقة والإعمار، وسبل تسهيل حركة المواطنين بين البلدين، والتنسيق في مواجهة أزمة كورونا".

وقبل أسبوع، منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة الكاظمي غير مكتملة الحقائب، بعد نحو 5 أشهر من الجمود السياسي في البلاد.

وعبرت دول المنطقة، وعلى رأسها تركيا وإيران ودول الخليج العربي، وكذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، دعمها للحكومة العراقية الجديدة.

وخلفت الحكومة الجديدة حكومة عادل عبد المهدي الذي استقال من منصبه مطلع ديسمبر/ كانون أول الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب برحيل ومحاسبة النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.