الجيش الليبي يقصف تعزيزات لمليشيا حفتر جنوب طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

قصف الجيش الليبي، الجمعة، حافلة عسكرية تحمل تعزيزات لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في الطريق الرابطة بين منطقة تينيناي ومدينة بني وليد، جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الناطق باسم الجيش الليبي محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة.

وأضاف قنونو، أن العناصر المستهدفة بالحافلة كانوا في طريقهم لدعم المليشيات الإرهابية في عدوانها على طرابلس، دون تفاصيل أكثر حول الخسائر المحتملة التي تكبدتها.

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وشدد على أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى، هما لعمليات للجيش الليبي، ويمنع التحرك فيهما دون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.

وحذر قنونو، المدنيين من خطورة الاقتراب من المواقع التي يستهدفها سلاح الجو التابع للجيش في مناطق العمليات.

وتنازع مليشيا حفتر، الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما متعثرا بدأته 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبدت خلاله هزائم ساحقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.