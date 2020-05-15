داخلية غزة: إعادة إغلاق معبر رفح بعد وصول 1168 فلسطينيا للقطاع

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الجمعة، إغلاق معبر رفح البري مع مصر بعد وصول 1168 فلسطينيا إلى القطاع على مدار ثلاثة أيام.

وقال فؤاد أبو بطيحان، مدير عام الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية، في بيان، إنه "تم إعادة إغلاق معبر رفح البري فجر الجمعة، بعد فتحه استثنائياً لمدة ثلاثة أيام (الثلاثاء، الأربعاء، الخميس)، في اتجاه الوصول فقط".

وأضاف أن "أجهزة وزارة الداخلية، سهّلت وصول 1168 مواطناً عائداً من العالقين خلال أيام عمل المعبر".

Advertisements

وتابع: "تم اتباع كافة إجراءات الوقاية والسلامة خلال تسهيل دخول العالقين، ونقلهم جميعاً إلى مراكز الحجر الصحي في محافظات القطاع".

ولفت أبو بطيحان إلى أنه "لا مواعيد محددة لفتح المعبر في اتجاه المغادرة خلال الفترة القادمة في ظل استمرار إغلاقه منذ 15 مارس/آذار الماضي ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".

يشار إلى أن جميع العائدين إلى القطاع من الخارج يتم وضعهم في حجر صحي إجباري مدة 21 يوما‎، كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.