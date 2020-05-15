تشاووش أوغلو يهاتف صائب عريقات

أنقرة / الاناضول
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، مكالمة هاتفية مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن تشاووش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع عريقات، دون أن تذكر تفاصيل حول فحوى المحادثة.
وكان تشاووش أوغلو نشر في وقت سابق اليوم رسالة باللغتين التركية والعربية، عبر تويتر، بمناسبة الذكرى 72 للنكبة الفلسطينية.
وقال في الرسالة: "سنستمر في الدفاع عن كرامة وتحرير واستقلال إخواننا الفلسطينيين ضد سياسات الاحتلال والاضطهاد في فلسطين ومحاولات الضم غير الشرعية وخطط السلام المزعومة التي ولدت وهي ميتة".
ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم، على أيدي "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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