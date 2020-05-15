لجنة فلسطينية: ضم إسرائيل لأراضٍ بالضفة "نكبة جديدة"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

وصفت لجنة شعبية فلسطينية، الجمعة، نية إسرائيل ضم أجزاءٍ من الضفة الغربية المحتلة بأنها "نكبة جديدة".

جاء ذلك في بيان لرئيس اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة، جمال الخضري، في الذكرى 72 للنكبة الفلسطينية، التي توافق 15 مايو/ أيار من كل عام.

ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم، على أيدي "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948.

وقال الخضري، إن "ضم الاحتلال أجزاء من الضفة بدعم أمريكي يمثل نكبة جديدة لشعب يتعرض لأبشع انتهاك لحقوقه منذ 72 عاما".

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ودعا إلى تدخل المجتمع الدولي لتطبيق كل القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

واعتبر الخضري، أن "الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية وسط صمت المجتمع الدولي، ما شجعه على التمادي بسياساته الاستيطانية الاحتلالية".

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشريكه زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ الحكومة الجديدة بضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة المحتلة.

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