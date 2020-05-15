العراق.. النجيفي يدعو لاستراتيجة لمكافحة الفساد والمليشيا‎

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

دعا زعيم جبهة "الإنقاذ والتنمية" العراقية، أسامة النجيفي، الجمعة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى وضع استراتيجية "عاجلة" لمكافحة الفساد والمليشيات المسلحة.

وقال النجيفي، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الانتخابات المبكرة لا معنى لها في ظل تفشي الفساد وسلاح المليشيات".

وأضاف زعيم الجبهة التي تمتلك 11 مقعدا بالبرلمان من أصل 329): "ندعو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوضع استراتيجية عاجلة لمكافحة الفساد والمليشيات، تأسيسًا لانتخابات حرة غير مطعونة، لأنه لا مستقبل للعراق في ظل اللادولة".

ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.



Advertisements

والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.

ويتهم قادة سياسيون بالعراق، وعلى رأسهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بعض المليشيات الشيعية المسلحة (موالية لإيران) باستخدام سلاحها في خرق القانون وتنفيذ عمليات ابتزاز وقتل.

ووفق اتفاق الكتل السياسية العراقية، تتولى حكومة الكاظمي بعد أن منحها البرلمان الثقة الأسبوع الماضي، التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة أقصاها عام واحد.

وتشكلت الحكومة الجديدة بعدما أجبرت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للفساد السياسي، رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.