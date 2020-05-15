الجيش المصري يعلن مقتل 13 "مسلحا" في عملية أمنية بسيناء

إسطنبول / الخليج 365
أعلن الجيش المصري، الجمعة، مقتل 13 "مسلحا" خلال عملية مداهمة في محافظة شمال سيناء (شمال شرق).
وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن عملية مداهمة أسفرت عن "مقتل 7 مسلحين، و6 آخرين أثناء محاولتهم الهروب من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة واستهدافهم داخل أحد الأوكار".
وأضاف المتحدث أنه تم خلال المداهمة ضبط كميات من الأسلحة بينها 3 بنادق آلية وبندقية قناصة و4 أحزمة ناسفة و10 عبوات ناسفة.
ولم يذكر المتحدث الجهة التي ينتمي لها المسلحون، فيما ينشط في شمال سيناء تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الجيش المصري مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء. وأعلن تنظيم "ولاية سيناء" مسؤوليته عنه.
وبين الحين والآخر، يعلن الجيش المصري، مقتل عدد من العناصر المسلحة شمال سيناء، لاسيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها "ولاية سيناء".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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