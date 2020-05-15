21 إصابة و3 وفيات.. اليمن يسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا

اليمن/ الخليج 365
أعلن اليمن، الجمعة، تسجيل 21 إصابة بكورونا بينها 3 وفيات، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل أول حالة بالبلاد في العاشر من الشهر الماضي.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إنه تم تسجيل 21 إصابة مؤكدة بينها 3 وفيات".
وأضافت أن 13 حالة تم رصدها في محافظة عدن (جنوب)، و8 حالات بينها 3 وفيات في محافظة حضرموت (شرق).
وبذلك يصل إجمالي الإصابات باليمن 108 حالات بينها 16 وفاة، وذلك في كافة المناطق سواء الخاضعة للحكومة أو الحوثيين.
وحتى عصر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و558 ألفًا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 304 آلاف، وتعافى أكثر من مليون 723 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".
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