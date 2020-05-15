كورونا.. المغرب يبدأ إجلاء العالقين في سبتة ومليلية

الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الخليج 365

مصدر قانوني للأناضول:

- المغرب أصدر قرارا بالسماح لنحو 600 مواطن عالقين في سبتة الدخول عبر المعبر الحدودي

- من المنتظر أن يتم إجلاء حوالي 500 من العالقين بمدينة مليلة مساء الجمعة

- لم يصدر بعد أي تعقيب رسمي من الرباط حول قرار الإجلاء من المدينتين

بدأ المغرب، الجمعة، إجلاء مواطنيه العالقين على خلفية انتشار فيروس كورونا، بمدينتي سبتة ومليلية شمالي المملكة، والخاضعتين للإدارة الإسبانية، بحسب مصدر قانوني.

وفي تصريح للأناضول، قال الصديق سعيد، عضو هيئة المحامين بالعاصمة الرباط، وأحد العالقين في مدينة سبتة: "صدر القرار من طرف السلطات المغربية بالسماح لحوالي 600 مغربي من العالقين بمدينة سبتة المحتلة، الدخول عبر المعبر الحدودي".

وأضاف: "تم تجهيز فنادق ومراكز للإيواء بمدينة الفنيدق القريبة من المعبر الحدودي، حيث سيقضي المغاربة العائدون فترة الحجر الصحي أو جزء منها".

وزاد الصديق: "إذا تم التنسيق اليوم مع السلطات الإسبانية، سنغادر اليوم عبر المعبر الحدودي، وقد يحدث ذلك حتى غد السبت".

وتابع: "سيتم إجلاء حوالي 500 من العالقين بمدينة مليلة، مساء الجمعة، بعدما انتهت عملية التنسيق بين سلطات البلدين (المغرب وإسبانيا)، وتم إعداد فنادق بمدينة السعيدية (شرق) لاستقال العائدين".

والأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن "27 ألف و850 مغربيا عالقون في الخارج، وعودتهم حتمية لا ريب فيها".

وأضاف العثماني في لقاء تلفزي: "لا بد أن نصل إلى حل لهذا الملف، ونشتغل على سيناريوهات، وكل إنجاز يحتاج الصبر".

وبحسب إعلام محلي، توفيت شابة مغربية عالقة بمليلية، الخميس، وهو ما عجل بإجلاء العالقين.

وأرجعت تقارير اعلامية وفاة الشابة إلى سكتة دماغية، في الوقت الذي لم يصدر فيه بعد أي تعليق من طرف السلطات المغربية حول الوفاة أو إجلاء العالقين.

وحتى الجمعة، سجل المغرب 6 آلاف و623 إصابة بفيروس كورونا، فيما استقر عدد الوفيات عند 190، مقابل شفاء 3 آلاف و383.

وتخضع مدينتا سبتة ومليلية للإدارة الإسبانية، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، وتصفهما الرباط بالمدينتين المغربيتين المحتلتين.

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