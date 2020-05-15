تركيا.. ضبط أسلحة لإرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/الخليج 365

ضبطت القوات الخاصة التركية، الجمعة، كميات من الذخيرة والمعدات الحربية، في مخبأ لإرهابيي منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية، تم ضبط الذخيرة والمعدات، في منطقة "أفشين" شمالي العراق، أثناء عمليات تمشيط أجرتها القوات الخاصة.

وأفاد البيان أن القوات الخاصة ضبطت قنابل يدوية وأسلحة رشاشة ومناظير، وألبسة عسكرية للتخفي عن الكاميرات الحرارية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، ردا على هجمات تنفذها المنظمة الإرهابية داخل تركيا مستهدفة مدنيين وعناصر أمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.