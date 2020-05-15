للجمعة الرابعة في رمضان.. الصلاة بـ"الأقصى" لأعداد محدودة

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365ـ اقتصرت على حراس المسجد وسدنته ومسؤولين كبار من دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس

ـ دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس علقت نهاية مارس وصول المصلين ضمن تدابير مكافحة كورونا

ـ مفتي القدس والديار الفلسطينية، تناول في خطبة الجمعة الذكرى الـ72 للنكبة، التي توافق 15 مايو من كل عام

اقتصرت صلاة الجمعة في المسجد الأقصى على عدد محدود من المصلين، للأسبوع الرابع في رمضان، فيما تناول خطيبها الذكرى الـ 72 للنكبة التي توافق 15 مايو/ أيار من كل عام.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اقتصرت على حراسه وسدنته ومسؤولين كبار من دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس.

ونهاية مارس/ آذار الماضي، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، تعليق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لمنع تفشي كورونا.

وفي السنوات الماضية كانت أعداد المصلين أيام الجمعة خلال رمضان تزيد على 150 ألفا، إلا أن ساحات المسجد كانت شبه فارغة اليوم، فيما حافظ عدد قليل من المصلين على مسافة لا تقل عن مترين بينهم.

وألقى الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، خطبة الجمعة، وتناول فيها الذكرى الـ72 للنكبة، التي توافق 15 مايو من كل عام.

ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم، على أيدي "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948.



Advertisements

وقال الشيخ حسين في الخطبة، إنه "في مثل هذا اليوم كانت نكبة فلسطين الحبيبة، وكان العدوان على هذه الأرض المباركة جراء وعود استعمارية ومخططات شيطانية لإقامة الكيان الغاصب الظالم".

وأضاف: "لقد هجّر هذا الشعب ظلما وعدوانا وغطرسة تنفيذا لمؤامرات حاكتها أيدي الكفر والظلم والطغيان في هذا العالم".

واعتبر الشيخ حسين، أن "النكبة مستمرة بأشكال مختلفة، والهدف منها تصفية الوجود الفلسطيني في هذه الديار"، في إشارة إلى "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

ورغم عدم استقبال المصلين في المسجد الأقصى، إلا أنه يتم رفع الأذان في موعده وإقامة الصلوات بما فيها التراويح بمشاركة حراس المسجد وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية.

وتبث دائرة الأوقاف الإسلامية الصلوات في المسجد عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه تم تسجيل 177 إصابة بكورونا في مدينة القدس الشرقية منها 112 حالة شفاء.

ولا تعلن الوزارة عن الإصابات في القدس ضمن حصيلة ضحايا الفيروس بالضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب منع إسرائيل لها من العمل داخل المدينة المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.