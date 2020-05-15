مليشيا حفتر تستهدف مخازن لجنة الانتخابات البلدية بطرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، أن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر استهدفت مخازن تابعة للجنة الانتخابات البلدية في العاصمة طرابلس.



جاء ذلك في بيان نشره عبر "فيسبوك" المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة الليبية للتصدي لعدوان حفتر على طرابلس.



وقال البيان إن مليشيا حفتر استهدفت المخازن الرئيسية للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمنطقة معيتيقية شرقي طرابلس.



Advertisements

وأضاف أن المخازن تحتوي على صناديق اقتراع ومواد انتخابية.



وأشار البيان إلى أن اللجنه المركزية كانت تستعد لإجراء جولة جديدة من انتخابات المجالس البلدية التي توقفت نتيجة للعدوان على طرابلس، دون مزيد من التفاصيل حول حجم الأضرار.

وشرعت ليبيا في مارس/آذار من العام الماضي، في إجراء انتخابات بلدية في عدة مدن (كانت الأولى منذ 5 سنوات)، غير أن عدوان حفتر على العاصمة طرابلس، حال دون اكتمال العملية.



ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.