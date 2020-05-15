اللجنة الشبابية بمحافظة الغاط تقيم إفطار رجال الأمن

الخليج – سهيل السهيل : في مبادرة ” افطار رجال الأمن ” شاركت اللجنة الشبابية بمحافظة الغاط توزيع وجبات إفطار صائم لمنسوبي القطاعات الأمنية القائمين على مكافحة جائحة كورونا.

وأوضح رئيس اللجنة الشبابية محافظ الغاط منصور بن سعد السديري أن هذه المبادرة جاءت تقديراً لجهود رجال الأمن ، والوقوف بجانبهم ودعمهم معنوياً في ظل الظروف الراهنة بتوزيع وجبات الإفطار للقطاعات المشاركة من رجال الأمن في القطاعات العسكرية في الميدان ، متمنين لهم دوام العطاء لهذا البلد، داعياً المولى عز وجل بأن يحفظهم ويجزل لهم المثوبة والأجر ، وأن يرفع عنا هذا البلاء وأن يكشف عنا هذه الغمة، ويحمى بلادنا وأمننا من كل مكروه في ظل قيادتنا الحكيمة.

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