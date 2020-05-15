الصحة تعلن تسجيل 2307 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 2307 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” .

وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 49176 حالة حتى الآن ، بينها 27015 حالة نشطة، منها 167 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 2818 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 21869 حالة تعافي.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 292 حالة.