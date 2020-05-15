إسبانيا تسجل وفاة 138 شخص بكورونا

قالت وزارة الصحة الإسبانية إنها سجلت أقل زيادة في الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ يوم الاثنين إذ رصدت 138 وفاة جديدة اليوم الجمعة.

وأضافت أن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 27459 شخصا اليوم الجمعة فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 230183 حالة مقارنة مع 229540 إصابة أمس الخميس.