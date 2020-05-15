شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن تسجيل 10 إصابات بكورونا المستجدّ وارتفاع العدد الإجمالي لـ596 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الأردنية إنها سجّلت اليوم في المملكة 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتّى الآن (596) إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات توزعت على النحو الآتي 6 حالات لمخالطي مخالطي سائق الشاحنة في منطقة الخناصري، منها 3 حالات في محافظة الزرقاء، وحالتان في محافظة إربد، وحالة واحدة في محافظة المفرق، بالإضافة لتسجيل 4 حالات إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم (2) أردنيّان، و(2) من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع. سجّلت أيضاً (8) حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وبذلك يبلغ عدد الحالات قيد العلاج (131) حالة.

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وأكدت الصحة الأردنية إجراء قرابة (4500) فحص مخبري، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (136229) فحصاً. وأشارت الصحة الأردنية إلى أنه مع منتصف هذه الليلة تنتهى فترة حظر التجوّل الشامل، بحيث تعود الأمور إلى ما هي عليه خلال أيّام الأسبوع، ويسمح للمواطنين بالخروج من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، وفق الآليّة السابقة.

وتنفيذاً للمرحلة الثانية من خطّة عودة الأردنيين في الخارج، بدأت في الأردن اليوم عمليّة تسيير الرحلات الجويّة المخصّصة للأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل والطلبة، وسيتمّ حجر العائدين في فنادق بالعاصمة عمّان. ومن المقرر أن تعلن المملكة عن تفاصيل تنفيذ المرحلة الثالثة من خطّة عودة الأردنيين في الخارج خلال الأيّام المقبلة.