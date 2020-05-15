شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 885 إصابة جديدة و8 وفيات بـ «كورونا». والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الكويت الجمعة، تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة بها إلى 12860، إلى جانب 8 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات المسجلة إلى 96 حالة.

وقال الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية: إن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة بلغ 9124 حالة.

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