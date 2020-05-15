شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله: العالم سيتعايش مع كورونا والدول لن تستطيع تحمل خسائر الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية، أن العالم سيتعايش مع فيروس كورونا المستجد كما تعايش مع امراض وأوبئة أخرى أرعبت العالم، وغرد الجار الله عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "العالم في النهاية سيتعايش مع وباء كورونا كما تعايش مع أمراض وأوبئة أخري أقلقت العالم، وعبرت تقول التقارير الدقيقة أن الدول ستضع شعوبها أمام طرق الوقاية وعلي الله التوفيق الدول لن تستطيع تحمل خسائر هذا الوباء".



احمد الجار الله على تويتر

وتطرق الكاتب الصحفي أحمد الجار الله ، في تغريدة أخرى للحديث عن الوضع في ايران ، فقال: "إيران تستقبل العيد بزحف احتجاجي لأسقاط نظام الملالي المارق والذي أزعج جيرانه وأزعج العالم بتصديره الارهاب لعواصم العالم، الزحف الاحتجاجي للشعب الايراني سيحاول النظام الايراني قمعه هذه المرة سيكون القمع صعب وسيطول".

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وفي وقت سابق، أكد الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية، أن دول العالم كله عندما تمر بضائقه مالية تلجأ لشعوبها، بينما الخليج يقوم على نظام الدول الريعية التي لم تسن ضرائب كما الحال في دول العالم وتعتمد مواردها المحلية، منوها إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية لحماية اقتصاد المملكة حتى تتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة.

وغرد الكاتب أحمد الجار الله ، في رسالة له عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر" ، قائلا: "الدول عندما تمر بضائقه ماليه تلجأ لشعوبها وهذا طبيعي، دولنا الخليجية من قامت وهي دول ريعيه لم تسن ضرائب كما الحال في دول العالم الان دول الخليج بحاجة إلى شعوبها، إجراءات السعودية التي أعلنها وزير المالية محمد الجدعان ناعمه ، والمثل يقول شئ ترجيه ولا شئ تأكله، المملكة بخير وستبقي قوية".