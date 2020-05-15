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شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكر المركز - في اليوم الجمعة أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلم اليوم 94 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.. وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.
وأشار المركز إلى أنه بذلك يستقر إجمالي عدد الإصابات عند 64 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 28 حالة، وبلغ العدد الإجمالي للمتوفين 3 حالات.
ليبيا
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