شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سحب الضباب تغطى أبراج العاصمة الإماراتية "أبوظبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العاصمة الإماراتية "أبوظبي" ضباب كثيف غطى أبراج العاصمة، وسط أجواء طقس رطب مع تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباح اليوم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تشهد البلاد اليوم الجمعة، طقس رطب مع تشكل ضباب و ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحا يكون صحوا إلى غائم جزئيا ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

أما حركة الرياح، فإنها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في بعض الأحيان، مثيرة للغبار خلال ساعات النهار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/ س، والبحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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سحب الضباب

أما فيما يخص حالة الطقس في الإمارات، غدا السبتـ فإنها تشهد طقس رطب مع احتمال تشكل ضباب و ضباب خفيف على بعض المناطق صباحا خاصة غربا يكون غائما جزئيا مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر شرقا و على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ووفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.. البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، فيما تشهد البلاد يوم الأحد المقبل طقسا رطبا مع احتمال تشكل ضباب و ضباب خفيف على بعض المناطق صباحا غربا يكون غائما جزئيا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا وعلى بعض المناطق الجنوبية يصاحبها سقوط أمطار.