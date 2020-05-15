كورونا.. 9 وفيات بالسعودية و 2 بالإمارات و1153 إصابة بقطر

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفعت وفيات وإصابات فيروس كورونا، الجمعة، في كل من السعودية والإمارات وقطر، بحسب إحصاءات رسمية.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات وألفين و307 إصابة بـ"كورونا"، إضافة إلى تعافي ألفين و818 مريضاً.



وأوضحت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 49 ألفا و176، منها 292 وفاة، و21 ألفا و869 حالة تعافٍ.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل حالتي وفاة و747 إصابة جديدة بـ"كورونا"، و398 حالة شفاء.

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وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن إجمالي عدد المصابين وصل 21 ألفا و813، بينها 210 وفيات، و7 آلاف و328 حالة تعافٍ.

وفي قطر، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل ألف و153 إصابة جديدة بـ"كورونا"، وتعافي 190 مريضا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 29 ألفا و425، بينها 14 وفاة، و3 آلاف و546 حالة تعافٍ.

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و549 ألفًا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 303 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و717 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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