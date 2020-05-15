تركيا ترمم مقام "النبي هوري" ومسجد في عفرين السورية

هطاي/ الخليج 365

أعلنت مديرية أوقاف ولاية "هطاي" التركية، ترميمها مقام "النبي هوري" الأثري، ومسجد عمر بن الخطاب في منطقة عفرين السورية.

وقال مدير أوقاف هطاي، أوميت غوكهان جيجك، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن أعمال الترميم التي تجريها الأوقاف ليست محدودة بولاية هطاي.

وأضاف أن "المديرية العامة للأوقاف تولي أهمية كبيرة لترميم وإحياء الآثار التي خلفها الأجداد في سوريا، كما هو الحال في البوسنة والهرسك، وكوسوفو، وشمال مقدونيا".

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وتابع "بدأنا منذ فترة بترميم مقام النبي هوري، ومسجد عمر بن الخطاب في منطقة عفرين".

وأشار إلى فرق الترميم تضم حوالي 40 شخصا من خبراء وعمال، وأنه من المرتقب أن تنهي أعمال الترميم بنهاية العام الجاري.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

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