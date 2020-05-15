العراق.. مقتل 7 من "داعش" بقصف جوي للتحالف الدولي

علي جواد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في قصف جوي لقوات التحالف الدولي، بمحافظة نينوى، شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعة للجيش)، في بيان، إن قوات التحالف نفذت ضربة جوية على كهوف بمنطقة صحراوية في نينوى، يختبئ بها عناصر من "داعش".

وأوضحت أن القصف أدى إلى مقتل 7 مسلحين من التنظيم الإرهابي.

وفي سياق متصل، نفت الدفاع العراقية، تقارير إعلامية محلية أشارت إلى سيطرة مسلحي "داعش" على بلدة تبارك بمحافظة ديالي، شرقي البلاد.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح أوردته الوكالة الرسمية (واع)، إن "داعش" لا يسيطر على بلدة تبارك، إلا أن 3 من عناصر التنظيم نفذوا عملية إطلاق نار باتجاه البلدة.

وأوضح الخفاجي أن "القوات الأمنية طاردت العناصر الإرهابية باتجاه الجبال"، دون إعلان عن نتائج العملية.

وخلال الشهور الماضية، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.