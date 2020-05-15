الحكومة الليبية: توقيف 3 أطفال جندتهم مليشيا حفتر

وليد عبد الله / الخليج 365
أعلنت قوات الحكومة الليبية، الجمعة، توقيف 3 أطفال جندتهم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.
جاء ذلك وفق بيان مرفق بصور نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابع للقوات، عبر حسابه على "تويتر".
وقال البيان: "قواتنا قبضت اليوم، على ثلاثة عناصر من مليشيا حفتر في محاور القتال جنوبي طرابلس".
وتابع: "المقاتلون الثلاثة من القُصّر (أقل من 18عامًا) أحدهم لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره، في تكرار لجريمة تجنيد الأطفال".
وأشار البيان أن قوات الحكومة سبق وأن ألقت القبض على العشرات من الأطفال وهم يحملون الأسلحة ضمن صفوف مليشيا حفتر.
ومرارا اتهمت الحكومة الليبية، مليشيا حفتر، بتجنيد الأطفال كمقاتلين في هجومها على طرابلس.
كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في وقت سابق، من تعرض نحو نصف مليون طفل للخطر المباشر؛ جراء القتال في طرابلس.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.
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