تشاووش أوغلو : مستمرون في الدفاع عن أشقائنا الفلسطينيين

أنقرة/الخليج 365

نشر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، رسالة دعم للشعب الفلسطيني، بمناسبة الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينية.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة على تويتر الجمعة: "سنستمر في الدفاع عن كرامة وتحرير واستقلال إخواننا الفلسطينيين ضد سياسات الإحتلال والإضطهاد في فلسطين ومحاولات الضم غير الشرعية وخطط السلام المزعومة التي ولدت وهي ميتة".

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ونشر الوزير رسالته باللغتين التركية والعربية مع وسم "النكبة72".

ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم، على أيدي "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948، ويحيونها في 15 مايو/ أيار من كل عام.

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