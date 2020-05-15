تشاووش أوغلو : مستمرون في الدفاع عن أشقائنا الفلسطينيين

أنقرة/الخليج 365
نشر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، رسالة دعم للشعب الفلسطيني، بمناسبة الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينية.
وقال تشاووش أوغلو في تغريدة على تويتر الجمعة: "سنستمر في الدفاع عن كرامة وتحرير واستقلال إخواننا الفلسطينيين ضد سياسات الإحتلال والإضطهاد في فلسطين ومحاولات الضم غير الشرعية وخطط السلام المزعومة التي ولدت وهي ميتة".
ونشر الوزير رسالته باللغتين التركية والعربية مع وسم "النكبة72".
ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم، على أيدي "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948، ويحيونها في 15 مايو/ أيار من كل عام.
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