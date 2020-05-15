كورونا.. 8 وفيات في الكويت و3 باليمن

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الجمعة، في الكويت واليمن وسلطنة عمان والمغرب وموريتانيا ولبنان، وفق إحصائيات رسمية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، في بيان عبر "تويتر"، تسجيل 8 وفيات بكورونا، و855 إصابة، وتعافي 198.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 12 ألفا و860، منها 96 وفاة، و3 آلاف و640 حالة تعاف.

وفي اليمن، أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، في بيان عبر "فيسبوك"، تسجيل 3 وفيات بكورونا و5 إصابات جديدة، في محافظة حضرموت (شرق).

وأوضحت أن إجمالي الإصابات يرتفع بذلك في مناطق سيطرة الحكومة، إلى 93، بينها 15 وفاة، وحالة تعاف واحدة.

وفي مناطق سيطرة جماعة الحوثي، تم تسجيل إصابتين بالفيروس، بينهما وفاة، وفق آخر إحصاء السبت الماضي، وسط اتهامات للجماعة بالتكتم عن حالات الإصابة والوفاة جراء الوباء.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة في سلطنة عمان بتسجيل 284 إصابة بالفيروس.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 4 آلاف و625، بينها 19 وفاة، و1350 حالة شفاء.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة رصد 16 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 73.

وذكرت الوزارة، عبر موقعها الخاص بإحصائيات كورونا، أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 6 آلاف و623، بينهم 190 وفاة، و3 آلاف و383 متعاف.

في السياق، أفادت الصحة الموريتانية، في بيان، بتسجيل 6 إصابات بكورونا.

وأشارت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 26، بينها حالتا وفاة، و6 حالات شفاء.

وفي لبنان، رصدت وزارة الصحة 5 إصابات جديدة بالفيروس، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

وأفادت بأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 891، بينها 26 وفاة، و246 متعاف.

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و546 ألفًا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 303 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و716 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المعني برصد آخر تطورات فيروس كورونا في العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.