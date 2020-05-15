إصابات إثر تفريق الجيش الإسرائيلي متظاهرين فلسطينيين بالضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب 6 فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق، الجمعة، إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرتين رافضتين للاستيطان، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل الخليج 365 نقلا عن شهود عيان، بأن الجيش فرق مسيرة شارك فيها عشرات الفلسطينيين في بلدة الساوية، بمحافظة نابلس، خرجت تنديدا بقرار إسرائيلي بمصادرة أراض في البلدة لتوسيع مستوطنات.

وذكر الشهود أن قوات الجيش استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان، إن طواقمها في بلدة الساوية تعاملت مع 6 مصابين بقنابل الغاز بشكل مباشر وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأشارت إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع تم معالجتهم ميدانيا.

Advertisements

وللأسبوع الثاني على التوالي، ينظم أهالي الساوية مسيرة منددة بالاستيطان، ردا على قرار إسرائيل بمصادرة عشرات الدونمات (الدونم يعادل ألف متر مربع)، لتوسيع مستوطنات قريبة من البلدة.

وفي بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية (شمال)، فرق الجيش مسيرة أسبوعية منددة بالاستطيان، مستخدما الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مراد اشتيوي، منسق لجان المقاومة الشعبية في البلدة، في بيان، إن عشرات المشاركين أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.

وينظم في كفر قدوم مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان، عادة ما يقمعها الجيش الإسرائيلي.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.