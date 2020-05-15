العراق.. مقتل عسكريين اثنين في انفجار شمالي بغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الجمعة، مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين من قواته في انفجار عبوة ناسفة، شمالي محافظة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني بالجيش، في بيان، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء الخميس على قوة عسكرية تابعة لقيادة عمليات بغداد بقضاء الطارمية شمالي العاصمة".

وأوضح البيان أن الانفجار أسفر عن مقتل ضابط برتبة رائد وجندي، وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن مسؤولين عراقيين يوجهون أصابع الاتهام في مثل هذه الهجمات لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.