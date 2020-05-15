لافروف يرفض اتهامات ميركل لروسيا بالقرصنة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن موسكو ترفض الاتهامات الألمانية التي تفيد أن عمليات قرصنة روسية استهدفت المستشارة أنغيلا ميركل في 2015. وردا على الاتهامات الألمانية، قال لافروف في مقابلة أجريت معه عبر الانترنت “مضت خمس سنوات، لكن لم يتم تقديم أي وقائع ملموسة” تثبت فرضية حدوث قرصنة روسية.

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