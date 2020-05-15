وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، أمس الخميس، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: اختصاصي سلامة المرضى (الرياض)، مساعد رعاية مرضى (الرياض)، فني الحالات الطارئة (الرياض)، أخصائي جودة التمريض (الرياض)، مساعد إداري ثانٍ (الرياض).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى محلل شؤون الموظفين (الرياض)، صيدلاني ثانٍ (الرياض)، كبير أخصائيي العلاج الترفيهي (جدة)، أخصائي التصوير الإشعاعي (جدة)؛ بينما التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، علماً بأن التقديم مستمر حتى تاريخ 29 مايو 2020م، عبر الرابط التالي: هنا