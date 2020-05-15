قبضت الجهات الأمنية بالقصيم على شاب بعد تداول مقاطع فيديو قام بتصويرها وأساء من خلالها للمعلمين والعاملات بالمستشفيات من ممرضات وطبيبات إضافة لبعض النساء وقذفهن وتلفظ بألفاظ غير لائقة.
ونوه السناب الرسمي لوزارة الداخلية بأنه تم القبض على الشاب وتحويله لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حياله.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن أساء للمعلمين والعاملات بالمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.