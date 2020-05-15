القبض على مواطن أساء للمعلمين والعاملات بالمستشفيات

قبضت الجهات الأمنية بالقصيم على شاب بعد تداول مقاطع فيديو قام بتصويرها وأساء من خلالها للمعلمين والعاملات بالمستشفيات من ممرضات وطبيبات إضافة لبعض النساء وقذفهن وتلفظ بألفاظ غير لائقة.

ونوه السناب الرسمي لوزارة الداخلية بأنه تم القبض على الشاب وتحويله لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حياله.