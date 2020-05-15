«متحدث الصحة»: تسجيل 9 وفيات و2307 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 2818 حالة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2307 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت في مختلف المدن والمناطق.
توزيع الإصابات الجديدة
وأوضح “العبد العالي”، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن جنس الحالات الجديدة المصابة 25% إناث و75% ذكور، والأعمار 10% أطفال، 87% بالغين، 3% كبار السن، وجنسياتهم 41% مواطنين و59% أجانب.
وأشار “متحدث الصحة”، إلى أن “إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة بلغ 49176، منها 27015 نشطة ولكنها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية، و167 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة”.
حالات الشفاء والوفيات
وأضاف “العبد العالي”: أنه “تم تسجيل 2818 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة ليرتفع الإجمالي إلى 21869 حالة، وتسجيل 9 وفيات جديدة لحالات مصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 292 حالة”.
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