شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة السعودي يمدد عقد إنسيلميو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدد الوحدة السعودي عقد متوسط ميدانه البرازيلي إنسيلميو مورايس حتى 2024، في خطوة قطع بها فرسان مكة الطريق على الأندية التي حاولت استقطاب اللاعب اعتباراً من الموسم المقبل.

واستطاعت إدارة النادي المكاوي إقناع اللاعب بمزايا جديدة، وتضمين العقد الجديد باحتياطات جزائية تحمي حقوق النادي.

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