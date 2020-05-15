صبري فواز: أحلم بتقديم شخصية بليغ حمدي

في كل عمل يشارك به تكون له بصمته الخاصة، ويثبت أنه ممثل له طعم مختلف، يعشق التلون مع شخصياته، ولا يتنازل عن مستوى محدد من الأدوار والأعمال، ويصنع بطولته الخاصة في كل دور يقدمه مهما كانت مساحته، وفي رصيده علامات يتذكره بها الجمهور، لأنها مؤثرة وفي الأذهان دائماً، وتحمل بصمته دون غيره، حاضر دائماً بنشاطه السينمائي والتلفزيوني والمسرحي، فهو مخرج له تجاربه المميزة في المسرح أيضاً.

ويطل فواز في رمضان كضيف شرف، فقط، هذا العام في إحدى حلقات مسلسل «سكر زيادة»، مع نبيلة عبيد ونادية الجندي، بعد تأجيل مسلسل «أسود فاتح»، مع هيفاء وهبي، بعدما قدم «أهل موسى» قبل رمضان، وفي هذا اللقاء معه يتحدث عن الجديد، وآخر أعماله، وما ينتظره في السينما، وما يحلم به في المسرح أيضاً.

** هل أحزنك خروج مسلسل «أسود فاتح» من سباق العرض في رمضان؟

* لا أحد يعرف أين الخير.. ربما يكون ذلك في مصلحة المسلسل، وهناك أعمال أخرى تأجلت بسبب أزمة كورونا، لكني لن أغيب عن جمهور رمضان، وأشارك في بطولة إحدى حلقات مسلسل «سكر زيادة» كضيف شرف.

** ماذا حمسك لتلك الحلقة في هذا العمل؟

* لا شك أن عملاً من بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي محل اهتمام الجمهور، والوسط والإعلام، وقد أحببت أن أشارك في عمل مميز مع مخرج مهم، هو وائل إحسان، وأتمنى أن تكون إطلالة مؤثرة، وهذا أسعدني بالتأكيد.

** ما حلمك الفني الذي تسعى إلى تحقيقه؟

* أحلم بعرض فني كبير، في المسرح تحديداً أقوم بإخراجه، وأجمع فيه كل من ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومحمد فهيم وعلاء قوقة، وغيرهم من المواهب الاستثنائية في مصر، كما أحلم بتقديم شخصية بليغ حمدي في عمل كبير يحكي قصة حياته ويليق به.

** ما الذي تقدمه في مسلسل «أسود فاتح» الذي تأجل عرضه؟

* أشارك في بطولة المسلسل مع النجمة هيفاء وهبي، ومعنا فريق عمل مميز، يضم روجينا وأحمد فهمي وشريف سلامة وعمر السعيد، وهو من تأليف أمين جمال ويخرجه كريم العدل، وألعب خلاله شخصية محامٍ يدافع عن هيفاء خلال الأحداث.

«أهل موسى»

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** كيف وجدت صدى حلقات مسلسل «أهل موسى» قبل رمضان؟

* هذا العمل كان إحدى حكايات مسلسل طويل من 60 حلقة بعنوان: «ما لا يعرفه الرجال»، وشاركت في تلك الحكاية مع وفاء عامر وكمال أبو رية ومحمد عز، ولعبت خلالها شخصية «عيسى» والحلقات من إخراج محمد أسامة وحققت نجاحاً رائعاً و«أهل موسى»، إضافة قوية لرصيدي.

** لديك مسلسل آخر بعنوان «ملاك».. ماذا تقدم خلاله وما مصير العمل؟

* هذا المسلسل مهم ومميز جداً، وقد تأجل تصويره حتى بعد رمضان، وألعب خلاله شخصية «رجائي»، وهو رجل أعمال ومدير بنك، «نموذج» غريب ومحير، فهو شخصية إنسانية به تناقضات الخير والشر، لا تستطيع أن تكرهه أو تحبه، ولذلك تحمست للشخصية جداً، لأنه تركيبة من لحم ودم، ومع فريق عمل مميز يضم كريم فهمي، وآيتن عامر، ومحمود عبد المغني، وفراس سعيد، وأميرة العايدي، وأسماء جلال، تأليف حسان الدهشان وإخراج إبراهيم فخر.

** ماذا حمسك لمسلسل «مملكة إبليس»، وكيف وجدت صداه ؟

* العمل مع أمين راضي مختلف دائماً، وقدمت له واحداً من أهم أعمالي هو مسلسل «العهد» وشخصية «الضوي»، خلاله من أهم الأدوار في مشواري، وفي مسلسل «مملكة إبليس»، قدمت شخصية «فتحي إبليس»، والعمل كان رائعاً ومختلفاً مع غادة عادل ورانيا يوسف وسلوى خطاب وإيمان العاصي وكريم قاسم، والإخراج لأحمد خالد موسى، الذي تكررت معه أعمالي المهمة، وقد حقق نجاحاً كبيراً، وهو بصمة أيضاً في رصيدي.

** لا ينسى لك الجمهور شخصيات عدة لعبتها في مشوارك.. ماذا تذكر منها؟

* ليس هناك أقوى من شخصية «عرابي الديب» في فيلم «كلمني شكراً» بإيفيهاته المنتشرة على السوشيال ميديا، وأعتبرها فاتحة خير، و«خميس» في مسلسل «رمضان كريم»، وهو تركيبة كريهة أنا شخصياً كرهته ودور «عماد» في مسلسل «رحيم»، كان تركيبة صعبة ومختلفة، وهناك أعمال كثيرة مهمة في رصيدي في السينما مثل فيلم «من ضهر راجل»، وغيره، ودائماً أراهن على شخصيات من لحم ودم فيها تناقضات الإنسان الطبيعي، واستدعى لها خبراتي التي آخذها من الشارع.

التنوع الدرامي



** ما الذي يكسبك حرفة التنوع في القالب الدرامي؟

* أعتقد أن السبب كم المخزون بداخلي من خبرات أخذتها من الشارع لاحتكاكي بنوعيات مختلفة من البشر على اختلافهم والموهبة المتراكمة والتطور في الأداء، ولا بد أن أعترف بأن المسرح له دور مهم في ذلك، لأني أخرجت عدداً كبيراً من المسرحيات، ومررت بكل الانفعالات الإنسانية لأني أمثل كل شخصيات مسرحياتي لفريق العمل في البروفات، ومن هنا تأتي خبراتي وكم المخزون الثقافي بداخلي، الذي يساعدني على تقديم شخصياتي بسهولة، حسب فهمي لها، ومن الورق المكتوب، وبالتعاون مع المخرج الذي أتعاون معه.

** هل لديك أعمال سينمائية في ظل انتشار فيروس «كورونا»؟

* آخر ما قدمته فيلم كوميدي خفيف بعنوان «استدعاء ولي عمرو»، مع حورية فرغلي ومحمد لطفي ومحمد عز ومي كساب وأماني كمال، تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري، ولعبت خلاله شخصية «يسري»، وعرض نهاية العام 2019 وحقق نجاحاً جيداً، وهناك مشروع فيلم سينمائي آخر في مرحلة الإعداد، سيتم تصويره بعد رمضان إن شاء الله، وندعو الله أن تعود الحياة لطبيعتها.