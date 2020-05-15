«مكتبات الشارقة» تنظم جلسات رمضانية عن بعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، ثلاث جلسات افتراضية عن بُعد عبر صفحتها الرسمية في «إنستجرام»، بهدف فتح نافذة تواصل رمضانية مع جمهور القراء ورواد الكتاب والمعرفة في ظل الظروف الاحترازية التي تتخذها الإمارات للوقاية من انتشار فيروس «كورونا».

وتستضيف المكتبات في أولى الجلسات التي تقام في التاسعة مساء الغد السبت، تحت عنوان «أسرار القراءة المنزلية» المحاورة زينة خالد، والضيفة الإعلامية دانا أبو لبن، التي تتطرق للحديث عن كيفية اختيار الكتاب المناسب للقراءة، وستعرف بأهم الخطوات الواجب اتباعها لاختيار العناوين المفيدة، كما تقدم أبو لبن خلال الجلسة بعض الخطوات التي تساعد الجمهور على القراءة السليمة واختيار المضامين التي تسهم في الارتقاء بفكرهم وثقافتهم.

والجمهور على موعد بعد غد الأحد مع جلسة بعنوان «سيكودراما» (فن التعامل مع المواقف بلعب الأدوار)، تقدمها مدربة الحياة عبير وكيل، التي ستعرف ضيوفها بهذه التقنية التي تعد واحدة من أحدث تقنيات التواصل والدعم النفسي الهادفة، والتي تعتمد على فن الدراما في معالجة الأشخاص من خلال منحهم القدرة على تفريغ مشاعرهم وانفعالاتهم عبر أداء أدوار تمثيلية لها علاقة بالمواقف التي يعيشونها.

وتعقد المكتبات الثلاثاء 19 مايو الجاري جلسة طهي رمضانية، تديرها أمينة حسين، تأخذ من خلالها المشاركين إلى جولة حول أبرز المطابخ الشرقية والغربية، لتطلعهم على أسهل الوصفات لصناعة أطباق الحلوى الخاصة بمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد.