ميسي: أريد استكمال الموسم.. وخطر العدوى في كل مكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبّـر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة عن ارتياحه لعودة اللاعبين إلى التمارين، تمهيداً للاستئناف المرتقب لمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعليقها لنحو شهرين نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس قد طرح تاريخ 12 يونيو كموعد مثالي لاستئناف الليجا التي يتصدّرها برشلونة، حامل اللقب في آخر موسمين، بفارق نقطتين عن غريمه التاريخي ريال مدريد.

وبدأ اللاعبون في إسبانيا خوض تمارين فردية في مراكز التدريب ضمن برنامج خاضع لقيود عدة، فيما وُضع خمسة منهم (في الدرجتين الأولى والثانية) في حجر صحي بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس.

وقال ميسي في حديث مع صحيفة «موندو ديبورتيفو:» «خطر التقاط العدوى موجود في كل مكان. عندما تغادر منزلك فالخطر موجود أصلاً، أعتقد أنه لا يمكن التفكير فيه كثيراً، وإلا لن تبارح مكانك».

وتابع أفضل لاعب في العالم ست مرات: «لكننا نتفهم أهمية الامتثال للبروتوكولات واتخاذ جميع التدابير الوقائية الممكنة. العودة إلى التمارين هي الخطوة الأولى، لكن يجب ألا نكتفي بذلك، يجب الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات الممكنة ونفترض أننا سنلعب دون جماهير».

وعاود لاعبو الدرجتين الأولى والثانية منذ الأسبوع الماضي تدريباتهم الفردية في مراكز الأندية في ظل تدابير صحية صارمة، بعدما أقرت الحكومة خطة تدريجية لرفع قيود الإقفال التام على أربع مراحل.

ووفق البروتوكول الذي وضعته الليجا، ستسمح بإقامة التمارين بمجموعات صغيرة مع قيود تباعد اجتماعي، حيث يسمح بوجود ستة لاعبين كحد أقصى على الملعب ذاته، قبل أن يرفع العدد تدريجياً، وستستأنف البطولة بدون جماهير، في قرار يحظى بالإجماع تقريباً في البلاد.